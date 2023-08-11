Стало известно об отказе Байдена от участия в АСЕАН

Президент США, Джо Байден, скорее всего, не примет участие в предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который запланирован на период с 4 по 7 сентября в Джакарте. По информации, предоставленной агентством Reuters и подтвержденной надежными источниками, такое решение уже принято.

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Представители АСЕАН выразили опасение о том, что возможное отсутствие Байдена на саммите может негативно сказаться на отношениях Соединенных Штатов с азиатскими партнерами. Данное мероприятие имеет важное стратегическое значение, и администрация США акцентирует внимание на укреплении взаимосвязей с регионом. Этот шаг может возбудить вопросы о степени преданности США данному региону, который играет ключевую роль в противодействии растущему влиянию Китая.

По словам одного из источников информации, Индонезия специально перенесла проведение саммита АСЕАН с ноября на сентябрь, чтобы дать возможность Джо Байдену присутствовать на мероприятии и затем принять участие в G20. Ранее планировалось, что на саммите президента заменит вице-президент Камала Харрис, ранее имевшая опыт дипломатической деятельности в данном регионе.

Ранее также была объявлена предстоящая встреча Джо Байдена с премьер-министром Австралии, Энтони Альбанезе, запланированная на октябрь. Главы двух стран обсудят вопросы обеспечения безопасности, борьбы с изменением климата и сотрудничества в области энергетики. Это событие приобретает особую важность в свете нарастающей активности Китая в этом регионе.