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Захарова: слова пресс-секретаря Госдепа противоречат заявлениям госсекретаря США
Захарова нашла противоречие в позиции Госдепа по Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мария Захарова, заявила, что высказывания Мэттью Миллера, пресс-секретаря Государственного департамента США, о том, что США не оказывают давление на Киев в отношении мирных переговоров, находятся в явном противоречии с заявлениями государственного секретаря США Энтони Блинкена. Министерство иностранных дел РФ, в лице Марии Захаровой, опубликовала данную информацию в своем официальном Telegram-канале.

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Захарова процитировала слова своего американского коллеги, сказав: «Когда же мы оказывали давление на Украину, чтобы она прекратила переговоры? Не имею понятия, но это не соответствует действительности». Она также привела ряд противоречивых заявлений Энтони Блинкена, в которых тот заявлял, что Киеву «не о чем переговаривать», пока Украина не вернет себе свои территории.

Захарова задала риторический вопрос: «Может быть, у них есть два разных Государственных департамента?»

Ранее полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник руководителя Пентагона, заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены признать свое поражение, если конфликт на Украине будет разрешен мирным путем.

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