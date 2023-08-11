Правительство Германии договорилось о ремонте 30 таков Leopard для Украины

Как следует из информации, представленной в источнике The Guardian, правительство Германии достигло соглашения с оборонным концерном Rheinmetall относительно ремонта и модернизации 30 танков Leopard, предназначенных для Украины. Эти боевые машины входят в парк из 49 танков, приобретенных Rheinmetall у бельгийской компании OIP Land Systems. Отмечается, что некоторые из них находятся в настолько некондиционном состоянии, что их можно будет использовать только в качестве запасных деталей.

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Представитель Rheinmetall заявил, что в связи с контрактными обязательствами не может раскрывать сроки поставки отремонтированных танков. По оценкам экспертов, процесс ремонта и модернизации может занять до полугода, прежде чем техника будет отправлена на поле боя.

Относительно военной помощи, предоставляемой Украине Германией, стало дополнительно известно в июле. В рамках этого пакета Украине будет поставлено 40 боевых машин пехоты Marder и 25 модифицированных танков Leopard 2 версии 1 A5. Кроме того, Германия намерена направить два зенитных ракетных комплекса Patriot, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также значительное количество артиллерийских боеприпасов разного калибра и 15 тысяч дымовых гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров.