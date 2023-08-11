Обычно отцы дают сыновьям деньги, но у этих американцев все не как у людей

Директор по связям с общественностью сенатора Джоша Хоули, Эбигейл Марон, представила широкой аудитории ценные переписки, датирующиеся периодом 2019 года. В этих сообщениях сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, выразил свою недовольство, утверждая, что он вынужден отчислять половину своих заработанных средств своему отцу. Информацию предоставило информационное агентство Fox News.

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Переписка, о которой идет речь, была направлена Хантером своей сестре Наоми. Оказалось, что эти сообщения поступили в распоряжение Федерального бюро расследований (ФБР), их исходником стал обнаруженный ноутбук.

Кроме того, стало известно, что в период, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации президента Барака Обамы, Хантер Байден получал финансовую поддержку от российских и казахстанских предпринимателей. Тем не менее, представители демократической партии, включая самого Джо Байдена, подчеркнули, что факт непосредственного перевода денег от отца к сыну в данном случае не установлен.

В 2019 году ноутбук Хантера Байдена попал во внимание ФБР, после того как был передан на ремонт в мастерскую. В конечном итоге сын президента так и не забрал свое устройство, и оно оказалось в руках следователей. Анализ жесткого диска выявил контент, включая скандальные фотографии и переписку.