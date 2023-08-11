Эта информация появилась в докладе агентства РИА Новости





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Венгерский эксперт в области военной политики и глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди отметил, что восприятие общественного мнения в Европе относительно военной помощи Украине начинает претерпевать изменения. Эта информация появилась в докладе агентства РИА Новости.

Согласно Фельди, как среди населения, так и среди разумных политических деятелей, появляется осознание неэффективности такой помощи. Он подчеркнул, что данная инициатива не только не продвигает цели, но и ставит под угрозу нормальное функционирование общества на Западе Европы.

Фельди выразил мнение, что в будущем военная поддержка Украины будет продолжена, но в более ограниченных масштабах. Он добавил, что возможна отправка истребителей F-16 со стороны стран НАТО, однако это непринципиально повлияет на обстановку на передовой.

Ранее глава Генштаба США, Марк Милли, заявил, что поставки боеприпасов украинской армии со стороны Соединенных Штатов не приведут к критическому истощению запасов и не нарушат безопасность страны. Он подчеркнул, что регулярное отслеживание уровня запасов различных боеприпасов проводится по указанию американского руководства с целью предотвращения возможного дефицита.