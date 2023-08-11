А Микрософт заявила о выявлении хакерской операции Seaborgium в августе 2022

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в своем интервью информационному агентству ТАСС выразил обвинения в адрес американской корпорации Microsoft, обвинив ее в поддержке украинской стороны и проведении действий, наносящих вред России. Галузин отметил, что компания Microsoft подпортила свою репутацию не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами, направленными против интересов Российской Федерации. Он также указал на то, что начиная с момента начала спецоперации, Microsoft оказывает разнообразную поддержку Украине, предлагая это как укрепление ее кибербезопасности.

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Михаил Галузин подчеркнул, что компания регулярно обвиняет Россию в организации кибератак на украинские ресурсы, но при этом не предоставляет достаточных доказательств. Он отметил, что факты системных кибернападений на критическую инфраструктуру России, якобы проводимые Microsoft, остаются без должного внимания.

Замглава МИД отметил, что все это свидетельствует о том, что Microsoft следует политической моде Соединенных Штатов. В августе 2022 года Microsoft заявила о выявлении хакерской операции Seaborgium, которая, по предположениям, была нацелена на индивидуальные лица и организации в странах НАТО и якобы проводилась из России.

Олег Сыромолотов, заместитель главы МИД России, прокомментировал этот доклад, заявив, что деятельность Microsoft осуществляется по поручению спецслужб и Пентагона, и это привело к утрате Украиной информационного суверенитета и контроля над цифровой инфраструктурой.

Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила о своем решении прекратить продажи продуктов и предоставление услуг на российском рынке в связи с обстановкой на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении призвал Microsoft разорвать все связи с Россией. Тем не менее, представители Microsoft заявили о намерении продолжать свою работу в России, подчеркнув свою социальную ответственность.