Все больше и больше троллинга от официальных лиц

По заявлению бывшего разведчика Скотта Риттера в его Twitter, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис привлек к себе недовольство своим выступлением в военной форме, в котором он произнес фразу "слава Украине". Риттер отметил, что данное высказывание стало поводом для обсуждения в сети.

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Адмирал ранее высказал критику в адрес сенатора Томми Табервилля, указав на его, по мнению Ставридиса, неверные оценки в отношении украинского конфликта. Ставридис выразил мнение, что успех Украины был бы воспринят мировым сообществом как нечто удивительное. Однако его выступление завершилось фразой "слава Украине".

Скотт Риттер выразил удивление по поводу использования адмиралом фразы "Слава Украине", подчеркнув, что этот лозунг имеет свои исторические коннотации, связанные с боевым кличем бандеровцев, активно использовавшимся во время убийств женщин и детей в период служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне. Риттер выразил мнение, что такие слова можно трактовать как поддержку нацизма.

Следует отметить, что Риттер ранее высказал свои предположения относительно дальнейшей судьбы вооруженных сил Украины. По его мнению, ближайшее будущее для украинской армии омрачится полным поражением от российских войск. Экс-разведчик полагает, что Москва скоро достигнет своих стратегических целей в рамках специальной военной операции, нанеся украинским войскам серьезное стратегическое поражение.