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Китай готов ответить на ограничения США в сфере инвестиций
Он подчеркивает важность соблюдения принципов честной конкуренции

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Министерство Торговли Китая заявило, что Китай оставляет за собой право на принятие ответных мер в ответ на ограничения, которые Соединенные Штаты наложили на инвестиции. Эта позиция была объявлена после того, как президент США Джо Байден подписал указ о введении ограничений на инвестиции в китайскую технологическую сферу. В Министерстве Торговли Китая подчеркнули, что они надеются на то, что Соединенные Штаты будут соблюдать нормы рыночной экономики и принципы честной конкуренции.

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В заявлении отмечается, что ограничительные меры, введенные американскими властями, могут повлиять на процесс принятия решений компаниями и создать риск нарушения международных торгово-экономических порядков, а также нанести ущерб глобальным цепям поставок. Ведомство подчеркнуло, что такие действия вызывают беспокойство, и Китай оставляет за собой право применить соответствующие меры в ответ.

Указ Джо Байдена был подписан с целью обеспечения национальной безопасности США в свете угрозы, исходящей от стран, стремящихся использовать технологии в сфере киберпространства для разведывательных, враждебных или иных негативных целей.

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