Трамп также заявил о своем намерении сделать важное объявление на следующей неделе

Бывший президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, в ходе эксклюзивного интервью для телеканала NewsMax, высказал озабоченность возможными действиями своих политических соперников из Демократической партии, которые, как он считает, могут предпринять попытки дискредитировать предстоящие выборы американского лидера.

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"Мы настроены решительно исключить такой исход, так как эти выборы обладают исключительной значимостью в истории нашей великой нации", - подчеркнул он. Бывший глава государства не упустил шанса отметить, что Соединенные Штаты находятся на рубеже судьбоносных событий.

Помимо этого, опытный политик подчеркнул, что аппарат Белого дома уже внедряется в процесс выборов, активно выдвигая обвинения в его адрес. Он также сделал акцент на том, что намеревается сделать важное объявление на следующей неделе, что, несомненно, наводит на размышления.

В рамках своей речи перед преданными сторонниками, Трамп объявил важность подготовки к новой волне обвинений, предполагая, что они могут быть предъявлены уже на ближайшей неделе.

Следует отметить, что 9 августа бывший лидер США не остался в стороне и высказал обвинения в адрес судьи Тани Чуткан, которая занимается его делом. Политик не упустил возможности подчеркнуть, что у судьи имелись связи с юридической компанией, предоставлявшей услуги украинской энергетической компании Burisma, которая, в свою очередь, имеет отношение к деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена - Хантера.