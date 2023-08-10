Украинские военные пожаловались на западных инструкторов

Западные инструкторы оказались неспособными обеспечить необходимый опыт для эффективной подготовки украинских военных. Об этом утверждает статья, написанная Изобель Кошив для платформы Open Democracy.

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"Украинские солдаты высказывают недовольство, указывая на ограниченное понимание западными инструкторами сложной динамики текущего конфликта", - подчеркивает Кошив.

Согласно статье, различия между методами подготовки, используемыми в НАТО и национальными военными структурами, затрудняют успешную адаптацию солдат к реалиям столкновения с Россией.

Как сообщает Кошив, альянс может предложить только базовый курс обучения, в то время как углубленная тренировка ведется украинскими экспертами. Некоторые военные, прошедшие обучение у западных инструкторов, высказывают мнение, что те недостаточно понимают "полный спектр ситуации".

В материале также говорится, что сержант ВСУ с псевдонимом "Голландец" отметил, что инструкторы зачастую приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, где главной целью войск НАТО было освобождение зданий и выявление боевиков среди мирных жителей. Однако такой подход не соответствует ситуации с Россией, отмечает сержант.

Ранее Джек Уотлин, старший научный сотрудник Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности (Великобритания), заявил, что украинские военные не получили полноценного курса подготовки у западных инструкторов, что отразилось на эффективности контрнаступления.

Эксперт подчеркнул, что западные наставники сделали ошибку, сосредотачиваясь на индивидуальной подготовке отдельных подразделений, вместо того чтобы обучать украинских военных взаимодействовать в рамках различных видов войск.