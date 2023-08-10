В МИД России заявили о новом витке военных приготовлений Польши

Польша дала старт новому этапу своей военной подготовки, используя при этом выдуманные предлоги для оправдания своих действий. В беседе с корреспондентом ТАСС, заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что Варшава представила фиктивные аргументы, чтобы обосновать свои шаги.

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Один из таких искусственных предлогов - размещение военной частной компании (ЧВК) "Вагнер" на территории Белоруссии. Галузин подчеркнул, что намерения Польши укрепить свои границы с республикой становятся угрозой для безопасности Союзного государства. Он также отметил, что эти действия следует рассматривать в контексте долгосрочной стратегии наращивания военного потенциала НАТО и нарастающей военной активности Польши. Это, согласно Галузину, приводит к обострению отношений с Москвой и Минском.

Галузин подчеркнул, что Россия и Белоруссия совместно принимают меры для обеспечения безопасности Союзного государства и сдерживания потенциальных угроз.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении усилить военные силы на западных границах страны. Он подчеркнул, что угрозы безопасности России со стороны запада и северо-запада значительно возросли, в частности из-за присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу (НАТО).

Министр также предупредил о планах Польши создать совместное польско-украинское соединение, которое, как утверждается, направлено на повышение безопасности, но может на самом деле быть использовано для осуществления оккупации Западной Украины.