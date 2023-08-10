Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
МИД: Польша под надуманными предлогами начала новый виток военных приготовлений
В МИД России заявили о новом витке военных приготовлений Польши

реклама

Польша дала старт новому этапу своей военной подготовки, используя при этом выдуманные предлоги для оправдания своих действий. В беседе с корреспондентом ТАСС, заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что Варшава представила фиктивные аргументы, чтобы обосновать свои шаги.

реклама

Один из таких искусственных предлогов - размещение военной частной компании (ЧВК) "Вагнер" на территории Белоруссии. Галузин подчеркнул, что намерения Польши укрепить свои границы с республикой становятся угрозой для безопасности Союзного государства. Он также отметил, что эти действия следует рассматривать в контексте долгосрочной стратегии наращивания военного потенциала НАТО и нарастающей военной активности Польши. Это, согласно Галузину, приводит к обострению отношений с Москвой и Минском.

Галузин подчеркнул, что Россия и Белоруссия совместно принимают меры для обеспечения безопасности Союзного государства и сдерживания потенциальных угроз.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении усилить военные силы на западных границах страны. Он подчеркнул, что угрозы безопасности России со стороны запада и северо-запада значительно возросли, в частности из-за присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу (НАТО).

Министр также предупредил о планах Польши создать совместное польско-украинское соединение, которое, как утверждается, направлено на повышение безопасности, но может на самом деле быть использовано для осуществления оккупации Западной Украины.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МО Польши: на границе с Беларусью разместят около 10 тысяч солдат
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
20
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
9
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
28
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Аналитик Белл: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе
+
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1
Ученые успешно повторили реакцию термоядерного синтеза и достигли более высокой мощности
+
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Смартфоны Galaxy S23 начинают получать One UI 6.0 Beta на основе Android 14
3

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
64
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
7
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
34
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
9
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15

Сейчас обсуждают

Lex001
13:39
Шикарная коллекция) У меня саваж какой-то стоит в ретро-компе на 486DX4-100 (сохранился с 90-х) Проверял несколько лет назад - даже завелся, хоть и со страшным гулом и рычанием старых кулеров.
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Георгий Добровольский
13:37
У меня нет этой карты чтобы протестить, но у меня есть доступ в ютьюб: https://youtu.be/XhbVUQVkev4
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Lex001
13:36
Именно так. Фирменная фишка "ковбоев" - пообещать много, забрать все и не дать ничего.
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
Айяйяй Ыыыев
13:36
Каждый день в магазине совершаю всё более и более дорогие покупки..... покупая одно и то-же. Кого они хотят убедить этой ересью?
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
Александр Лахтин
13:35
Хохол.по мардасам давно не получал?
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
Ezdiumno ru
13:32
Чуть выше подробный, грамотный ответ.
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
Марина Фельдини
13:32
Ну оооочень смешная статья. Издевательски смешная.
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
PanzerK
13:24
MX400 это ширпотреб не имеющий ценности ни рублёвой, ни исторической... Какой-нибудь GeForce 2Ti или GTS вот это легенды, а MX400 это недоразумение, особенно в том китайско-подвальном исполнении как ...
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Apsheronsky tchai
13:17
Собственно, тут легендарный только MX400, король нищебродского ГЕЙминга. Школота в игровухах насиловала её всякими Синами, Засранцами против ГАИ и прочими ГТА 3.
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Зю
13:14
Интел хотела войну ядрами - интел её получила.Теперь и АМД будет рекламировать процессоры по количеству ядер, только это будет по 256 штук в ноутбуках.
Гибридный процессор AMD Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами замечен в сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем