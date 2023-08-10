Дональд Трамп осудил передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter

Бывший президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, воспользовался новой платформой Truth Social, чтобы дать оценку событию, связанному с передачей прокуратуре доступа к его аккаунту на популярной социальной сети Twitter. Информация об этом появилась в материалах РИА Новости, где были представлены позиция и точка зрения бывшего президента.

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Суть высказывания Трампа заключается в том, что передача прокуратуре доступа к его аккаунту нарушает его конституционные права, и он считает это действие небывалым вмешательством. Бывший лидер страны подчеркнул, что исторически подобного рода событий не наблюдалось.

"Я только что узнал, что министерство юстиции во главе с Джо Байденом секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, попытавшись скрыть от меня это грубое нарушение моих гражданских прав", - написал Трамп в своем комментарии на Truth Social.

Ранее платформа Twitter уже была оштрафована на 350 тысяч долларов за задержку в предоставлении данных из аккаунта бывшего президента. Прокуратура США через судебное решение потребовала предоставить информацию, связанную с активностью Трампа в социальной сети. Решение было вынесено в январе 2023 года и вызвало обширные обсуждения в обществе.