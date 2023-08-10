Конгресс США: семья Байдена в прошлом получала финансирование из-за рубежа

В период исполнения Джо Байденом обязанностей вице-президента США, его семья оказалась в центре скандала из-за получения незаконных выплат, общей суммой превышающей 20 миллионов долларов. В соответствии с заявлениями Джеймса Комера, руководителя комитета по надзору и контролю в Палате представителей Конгресса США, эти выплаты включали деньги от бизнесменов из России, Украины и Казахстана.

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Документы, предоставленные комитетом, свидетельствуют о том, что семья Байдена и их партнеры по бизнесу получили более 20 миллионов долларов от различных иностранных источников. Среди них упоминается перевод, совершенный в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной, а также денежные средства, поступившие от бизнесмена из Казахстана, Кенеса Ракишева. Эти платежи осуществлялись через промежуточные компании в пользу сына Джо Байдена, Хантера, и его партнера Девона Арчера. В документах также утверждается, что родственники нынешнего президента США получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Особо отмечается, что 2 августа Хантер Байден достиг соглашения с обвинительной стороной. Согласно этой сделке, он согласился признать свою вину по двум обвинительным пунктам в обмен на условный срок. Несмотря на то что он хорошо осведомлен о своих налоговых обязательствах, он так и не предоставил свои налоговые декларации.

В конце июля Джеймс Комер заявил, что Джо Байден вводил американскую общественность в заблуждение относительно участия своего сына Хантера в таких финансовых операциях. Он также подчеркнул, что президент намеренно пользовался своим положением, чтобы продвигать "бренд" своей семьи во всем мире с целью личного обогащения.