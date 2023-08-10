Уже выделено 43 миллиарда и в Сенате есть противники продолжения помощи

Ожидается, что 10 августа текущего года, президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, обратится к Конгрессу с просьбой о выделении значительных средств. Эти деньги предполагается направить на закупку нового вооружения и предоставление дополнительной помощи Украине в условиях непрерывного конфликта. Однако наряду с этим, в законодательных органах США, таких как Палата Представителей и Сенат, существуют оппоненты, настроенные на прекращение финансовой поддержки украинской стороны. Эта информация сообщается изданием Politico, которое ссылается на свои источники в кулуарах американской политики.

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Запрос о выделении дополнительных средств для поддержки Украины в борьбе с российской армией представляет собой дополнительную точку напряжения в уже сложившейся ситуации в Конгрессе. Горячие обсуждения о распределении государственных средств наблюдаются на Капитолийском холме, где консервативно настроенные представители высказывают сомнения в необходимости продолжать финансирование Украины.

Кроме того, администрация президента также стремится получить финансирование для поддержки Тайваня в контексте растущего геополитического напряжения. Также планируется выделение дополнительных средств для борьбы со стихийными бедствиями, что актуально в свете недавних природных катастроф. Однако подробности о сумме запроса и конкретных целях распределения средств пока остаются в тени.

Важно отметить, что начиная с начала специальной военной операции, Конгресс уже выделил Украине значительные суммы, превышающие 43 миллиарда долларов.

Также, как стало известно недавно, Германия предоставила дополнительную военную помощь Вооруженным Силам Украины. Эта поддержка включает в себя поставку двух стартовых установок для системы Пэтриот за последнюю неделю.