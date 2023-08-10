Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
И другую военную технику и снаряжение

реклама

На протяжении ушедшей недели Германия направила Украине две стартовые установки, предназначенные для интеграции в рамках системы Пэтриот. Эти важные сведения были обнародованы на официальном веб-портале Министерства обороны Федеративной Республики Германии.

реклама

В регулярно обновляемом списке также значатся десять гусеничных вездеходов модели Bandvagn 206, сто пулеметов MG5, выпущенных компанией Heckler & Koch, а также пять бронированных автомобилей и четыре разведывательных беспилотных аппарата.

Кроме того, украинская армия будет обеспечена более чем десятью военными грузовиками, более чем шестью тысячами дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 140 тысячами аптечек и 20 тысячами тактических боевых очков.

Ранее депутат партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт выразил предположение, что немецкое правительство с высокой долей вероятности примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину. Он также вспомнил, что изначально Берлин отказывался передавать танки украинской стороне, однако впоследствии пересмотрел свою позицию и поставил Украине боевые машины Leopard.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Канада ввела новые санкции против Белоруссии
Politico: Байден снова попросит у Конгресса миллиарды на помощь Украине
Партия свергнутого президента Нигера призвала к мобилизации для его освобождения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
43
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
20
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
7
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
6
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
19
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
2
В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
3
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Индия и Китая не хотят покупать уголь из РФ – Австралия обрушила цены, а рубль тестирует новое дно
5
Аналитик Белл: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе
+

Популярные статьи

Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
53
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
14
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
6
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
7
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
8
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Россия и Китай ответили на провокации США совместным военно-морским патрулированием у берегов Аляски
+
РПГ-32 "Хашим": первый в мире мультикалиберный многоцелевой ручной гранатомёт
3

Сейчас обсуждают

Виктор Чернецов
06:36
А хто табе сазал шо не можем,ТСН?
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Виктор Чернецов
06:34
Просрись идиота кусок.
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Олесь Кука
06:25
До Парижу и ЛондОну!
Немецкая пресса опасается, что после отражения наступления ВСУ российские войска пойдут в своё контрнаступление
Игорь Гурьянов
06:22
Вот только это далеко не RX580. В нормальной RX580 2304 потоковы процессора, а в той что штампуют китайци 2048 а это уровень чипа RX470(570) и по факту это та же 570 но просто память 8 или 16Gb и про...
В Китае продают Radeon RX 580 с 16 Гб памяти – видеокарта оказалась медленнее GeForce GTX 1060@6 Гб
Виктор Гейнц
06:20
Да он уже даже как офисная затычка под вопросом.
Intel готовит 2-ядерный процессор Raptor Cove с частотой 3,9 ГГц
Вячеслав Безруков
06:12
И для чего этот проц нужен ? Воткнуть вместо селерона в ноуты?
Intel готовит к выпуску двухъядерный процессор Intel 300
Алексей Вафин
05:51
А где дальность выстрела обычным снарядом 40км??
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
Евгений Помазан
05:45
Все пишете пишете. А армия топчется на месте 2 ой год.
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
Saracin App
05:23
Танка т14 в природе не существует зачем дурачит людей
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
nukemall
05:21
Полноприводное шасси с независимой подвеской получается дороже гусеничного, и движущихся элементов трансмиссии там больше, у гусеничного, например, один вал поперёк на котором бортовые коробки передач...
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем