И другую военную технику и снаряжение

На протяжении ушедшей недели Германия направила Украине две стартовые установки, предназначенные для интеграции в рамках системы Пэтриот. Эти важные сведения были обнародованы на официальном веб-портале Министерства обороны Федеративной Республики Германии.

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В регулярно обновляемом списке также значатся десять гусеничных вездеходов модели Bandvagn 206, сто пулеметов MG5, выпущенных компанией Heckler & Koch, а также пять бронированных автомобилей и четыре разведывательных беспилотных аппарата.

Кроме того, украинская армия будет обеспечена более чем десятью военными грузовиками, более чем шестью тысячами дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 140 тысячами аптечек и 20 тысячами тактических боевых очков.

Ранее депутат партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт выразил предположение, что немецкое правительство с высокой долей вероятности примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину. Он также вспомнил, что изначально Берлин отказывался передавать танки украинской стороне, однако впоследствии пересмотрел свою позицию и поставил Украине боевые машины Leopard.