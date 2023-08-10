Базум был свергнут военными, власть передана Национальному совету по защите родины, политическая деятельность приостановлена

Представители партии, ранее тесно связанной с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом, сделал публичное обращение, в котором призывает к объединению всего национального сообщества в целях восстановления прав и свобод своего лидера и членов его семьи. Информация о данной инициативе была распространена мировым информационным агентством Reuters и официально подтверждена руководством партии.

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Представители партии подчеркнули, что Мохамед Базум и члены его семьи пребывают в условиях ареста, которые они охарактеризовали как крайне неприемлемые и далекие от уважения к основным человеческим правам. Сообщается о недостатке водоснабжения и электроэнергии в их месте заключения, а также отмечается, что более пяти дней президент не получает свежей пищи и ему был изолирован доступ к медицинской помощи.

Следует отметить, что ночью с 26 на 27 июля нынешнего года вооруженные силы объявили о свержении Мохамеда Базума с должности главы государства. Власть была передана в руки Национального совета по защите родины (НСЗР). Кроме того, было официально заявлено о временном приостановлении действия конституции, закрытии государственных границ и полном запрете на политическую деятельность партий на всей территории страны.