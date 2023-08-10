Ниамей за три дня не получится

Антинекар Аль-Хасан, советник бывшего президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам, выразил свои опасения относительно возможных последствий, которые может повлечь за собой вмешательство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) во внутренние дела страны. В интервью, предоставленном РИА Новости, он подчеркнул, что такая интервенция может привести к нарастанию конфликта, охватывающего не только Нигер, но и соседние африканские нации.

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"Попытка ЭКОВАС вмешаться с использованием военной силы во внутренние дела Нигера будет серьезной ошибкой. Такое решение может лишь усугубить дестабилизацию ситуации в регионе и даже обострить военный конфликт, который распространится на всю Африку", - подчеркнул Аль-Хасан.

В своем интервью он также подчеркнул, что такое развитие событий будет иметь катастрофические последствия для всего африканского континента. "Эскалация военных действий может повлечь за собой человеческую трагедию и серьезные потери для миллионов людей", - подчеркнул советник.

Кроме того, Антинекар Аль-Хасан также сообщил, что бывший президент Мохамед Базум отказался покинуть свой пост после свержения. В ночь на 27 июля военные объявили о его отстранении и передаче власти "Национальному совету спасения родины". Помимо этого, введены такие ограничительные меры, как закрытие границ, приостановка действия конституции и запрет на политическую деятельность всех политических партий.

В ответ на события, Европейский союз принял решение временно приостановить сотрудничество с Нигером и начал разработку санкций в отношении участников военного переворота.