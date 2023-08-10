За последний год более 530 афганцев, ожидавших переселения в США, стали жертвами депортации из Пакистана обратно в Афганистан, где власть держит движение «Талибан»

За прошедший год около 530 граждан Афганистана столкнулись с неприятной ситуацией. Люди, которым была обещана новая жизнь в Соединенных Штатах, подверглись депортации из Пакистана обратно в Афганистан, сегодня находящийся под властью движения «Талибан». Необходимо отметить, что «Талибан» признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в России. Эту досадную информацию в интервью для мировых СМИ, в частности для CNN, раскрыл Хасиб Аафак, представитель волонтерской группы Совета иммигрантов-беженцев Афганистана.

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Аафак пояснил, что приведенные цифры, возможно, даже недооценивают масштаб проблемы, ведь многие граждане были вынуждены покинуть Пакистан без документов, так как пакистанские органы не предоставили никаких исключений для тех, кто ждал рассмотрения своих визовых заявок на въезд в США. Пакистан продолжает оставаться основным пунктом для беженцев, но давление на них только возрастает.

В то же время, представители Государственного департамента США утверждают, что в ближайшее время планируется переселение около 90 тысяч афганцев в страну, основываясь на событиях 2021 года, когда американские войска покинули Афганистан.

Следует отметить, что ранее были зафиксированы встречи американских дипломатов с представителями движения «Талибан» в катарской столице Дохе. На встречах обсуждались ключевые вопросы, включая обеспечение безопасности, защиту прав женщин и борьбу с наркоторговлей.