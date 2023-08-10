Бывший советник Пентагона предупредил Украину о потенциале ВС России

Экс-советник руководства Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в ходе своего выступления на YouTube-канале "Judging Freedom", высказал ряд замечаний относительно возможной реакции России на ситуацию с Украиной, в случае необходимости.

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Полковник Макгрегор отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами, позволяющими осуществить оперативное пересечение реки Днепр и достичь территории украинской столицы. В своих заявлениях он подчеркнул, что вооруженные силы страны могут провести наступательные операции в различных секторах, благодаря высокому уровню боевой подготовки.

При этом, следует подчеркнуть, что руководство Российской Федерации, возглавляемое президентом Владимиром Путиным, придерживается курса на минимизацию эскалации конфликта. Макгрегор выразил мнение, что глава государства ведет себя весьма осторожно и умело управляет ситуацией.

Ранее Макгрегор высказал опасения относительно сложившейся обстановки на Украине, подчеркнув, что страна находится на грани политического и экономического кризиса. Он утверждает, что после начала активных военных действий украинская ситуация не улучшилась, так как российская армия становится еще более мощной, благодаря усовершенствованному военно-промышленному комплексу и обилию доступных ресурсов.