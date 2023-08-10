Его советник Антинекар Аль-Хасан заявил, что он не подписал уведомление об уходе

Бывший президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, не собирается уходить с поста и отказывается подавать в отставку. Информация об этом поступила от его советника Антинекара Аль-Хасана и была официально сообщена агентству РИА Новости.

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"На данный момент он не только не расписался ни под какими документами об отставке, но и планирует продолжать исполнять свои обязанности", - подчеркнул представитель бывшего нигерского лидера, который был лишен своей должности.

События развернулись ночью с 26 на 27 июля, когда военные объявили о свержении Мохамеда Базума с поста президента. Власть была передана "Национальному совету спасения родины". Помимо этого, были введены ряд ограничений, включая закрытие границ, временное приостановление действия конституции и запрет на политическую деятельность всех партий. В ответ на эти события Европейский союз принял решение о приостановке финансовой поддержки страны.