Reuters: в Германии арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

В Германии был задержан сотрудник бундесвера, подозреваемый в совершении шпионажа в пользу России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от Генеральной прокуратуры Федеративной Республики Германии.

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Им оказался Томас Х., прежде занимавший должность в департаменте вооружений, информационных технологий и применения в немецком министерстве обороны.

По информации представителей прокуратуры, Томас Х. начал свои контакты с российскими дипломатическими учреждениями в Бонне и Берлине в мае 2023 года. В ходе этих контактов он предлагал свое сотрудничество и был уличен в передаче информации, полученной им в рамках его профессиональной деятельности.

Ранее Siemens, крупная немецкая компания, начала собственное расследование по обвинениям в адрес одного из ее сотрудников в участии в шпионских активностях в пользу России. Газета Spiegel опубликовала материалы, свидетельствующие о том, что сотрудник Siemens подозревался в сотрудничестве с российской IT-компанией NTC Vulkan. Эта компания, по данным СМИ, связана с различными российскими спецслужбами, такими как ФСБ, ГРУ и СВР.