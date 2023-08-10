Время улетать на самолетах с цепляющимися за шасси местными еще не пришло

На текущий момент, американские военные подразделения продолжают оставаться размещенными на территории Нигера, однако в силу сложившейся обстановки программы содействия были временно приостановлены. Об этом свидетельствует заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. В его словах, "Мы решили временно приостановить наши совместные усилия в области обеспечения безопасности, включая планы антитеррористических маневров, в связи с текущими событиями".

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Одновременно он отметил, что структура американских вооруженных сил на территории Нигера не претерпела изменений, и на различных военных базах продолжают свою деятельность более тысячи военнослужащих. Важно подчеркнуть, что власти США продолжают поиск дипломатических решений для стабилизации ситуации в африканской стране.

В этот же период времени государственный секретарь Соединенных Штатов, Энтони Блинкен, провел ряд переговоров с бывшим президентом Нигера, Мохамедом Базумом, лишенным власти. Важной акцентировкой в этих встречах стало обеспечение безопасности бывшего главы государства и его семьи.

В конце июля мятежники захватили власть в столице Нигера, городе Ниамей. Одновременно с этим верные установившемуся политическому порядку вооруженные силы выдвинули мятежникам ультиматум. В ночь с 26 на 27 июля мятежные военные объявили о свержении президента и передаче полномочий "Национальному совету спасения родины". В своем заявлении они также анонсировали закрытие границ, временную приостановку действия конституции и запрет всех политических партий.