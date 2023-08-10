В нем он обвиняется в распространении дезинформации и участии в заговоре, направленных на подрыв результатов выборов 2020 года

Представители Демократической партии, действующей в Палате представителей Соединенных Штатов, разработали законопроект, направленный на обязательную публичную трансляцию судебного процесса, связанного с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Эта информация была сообщена телеканалом Fox News.

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Согласно предложенному законопроекту, включающему резолюцию, Дональд Трамп стал объектом обвинения в распространении заведомо ложной информации с целью введения американской общественности в заблуждение по вопросам результатов выборов президента 2020 года. Кроме того, ему также предъявляется обвинение в участии в заговоре с целью изменения законно подсчитанных результатов этого политического соревнования.

Один из соавторов данного законопроекта, конгрессмен от Демократической партии США Адам Шифф, ранее направил официальное обращение в Судебную конференцию США, в котором выразил настойчивое желание, чтобы процесс судебного разбирательства, касающийся Дональда Трампа, стал доступным для широкой общественности.

Помимо обвинений в недостоверности заявлений Дональда Трампа относительно подсчета голосов, ему также приписывается ведущая роль в событиях, произошедших 6 января 2021 года, когда его сторонники проникли в здание Капитолия.

Ранее американская прокуратура выдвигала предложение ограничить возможность Дональда Трампа выражать свои комментарии относительно судебного процесса, который касается его лично. Особый акцент делается на комментарии, размещаемые бывшим президентом в социальных сетях, поскольку они могут оказывать негативное воздействие на свидетелей и негативно сказываться на объективности судебного разбирательства.