Его обвиняют в хищении государственных денег

Мятежники Нигера арестовали Идрисса Кане, который занимал должность генерального директора в известном издании "La Poste du Niger". Интересно, что Идрисс Кане является сыном Айшату Булама Кане, нигерского посла во Франции. Новость об этом событии получила широкий резонанс и была опубликована в французской газете "Le Figaro", известной своей авторитетностью и точностью в освещении мировых событий.

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По версии мятежников, арест Идрисса Кане был предпринят по обвинению в хищении государственных средств. Однако аналитики из "Le Figaro" подчеркивают, что арест может иметь скрытые политические мотивы, связанные с изменениями в политической обстановке в стране.

События в Нигере не остались незамеченными на международной арене. В ответ на мятеж Евросоюз принял решение о приостановке финансовой поддержки страны. В ночь с 26 на 27 июля нигерские военные объявили о свержении президента Мохамеда Базума и передаче власти "Национальному совету спасения родины". Это сопровождалось закрытием границ, временной приостановкой действия конституции и запретом на политические деятельности.