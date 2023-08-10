L’Orient-Le Jour: ОАЭ хочет организовать встречу Путина и Зеленского в ноябре

Глава Объединенных Арабских Эмиратов, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, выразил стремление организовать встречу двух ключевых мировых лидеров - президента Российской Федерации, Владимира Путина, и президента Украины, Владимира Зеленского. Планируется, что данная встреча состоится в рамках предстоящей Конференции ООН по вопросам изменения климата, намеченной на 30 ноября и пройдет в эмирате Дубаи. Эту информацию передает известное международное издание L’Orient-Le Jour, опираясь на свои источники среди арабских и западных дипломатов.

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Согласно докладам указанного издания, глава ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, обсудил свою идею о проведении встречи с папой римским Франциском, который, в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству с эмиратским лидером для успешной реализации этого плана. Дополнительно Мухаммед бен Заид Аль Нахайян представил данную концепцию президенту Соединенных Штатов Америки, Джо Байдену, и получил заверения о том, что США готовы предоставить необходимую поддержку для достижения заявленных целей.

В предыдущих контактах с Владимиром Путиным, глава ОАЭ подчеркнул важность обеспечения стабильности в Российской Федерации. По информации, поступившей из ОАЭ, стороны обсудили стратегические аспекты взаимоотношений между двумя странами и перспективы дальнейшего развития их сотрудничества.