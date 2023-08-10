Пентагон и ЦРУ осознают маловероятность успеха Киева, но продолжают искажать реальность ради собственных целей

Согласно высказыванию бывшего капитана корпуса морской пехоты США, Мэтью Хох, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные убытки в результате своего контрнаступления. Хох подчеркнул, что их начинания были направлены на окончание конфликта с Россией, однако практическая реальность привела к существенным потерям.

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Эксперт высказал мнение о том, что высшие инстанции, такие как Пентагон и ЦРУ, осознают, что шансы на успех у Киева крайне невелики. Несмотря на это, они продолжают активно распространять информацию, не соответствующую действительности, с целью продвижения собственных политических целей.

Дополнительные подтверждения пришли от бывшего аналитика ЦРУ, Ларри Джонсона, который также заявил об ударах, нанесенных Российской армией 8 августа. Согласно его данным, эти атаки привели к серьезному ущербу Вооруженным силам Украины. Особенно пострадали средства противовоздушной обороны, большая часть которых была потеряна.