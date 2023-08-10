Хантер согласился признать вину по обвинениям

Сын находящегося у власти президента Соединенных Штатов, Джо Байдена, Хантер Байден, оказался в центре скандала, связанного с получением финансовых средств от российских и казахстанских бизнесменов. Отчет об этом был опубликован на телеканале Fox News, источником выступил глава комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер.

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В своем докладе Джеймс Комер предоставил подробную информацию, подтверждающую факт переводов денежных средств на счет Хантера Байдена в период, когда его отец занимал пост вице-президента при администрации президента Барака Обамы. Документами подтверждены банковские переводы, осуществленные на имя Хантера Байдена.

Из предоставленных материалов также следует, что Хантер Байден получал значительные суммы денег от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Также выявлены финансовые транзакции, связанные с российской предпринимательницей Еленой Батуриной и казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Данные транзакции совершались в периоды, когда Джо Байден встречался с этими предпринимателями или их представителями.

Ранее установлено, что Хантер Байден достиг договоренности о признании своей вины по двум обвинительным статьям в обмен на условное наказание. Одно из обвинений связано с незаконным владением пистолетом Colt Cobra .38 Special.

Информация, предоставленная телеканалом Fox News и подтвержденная материалами Джеймса Комера, свидетельствует о вовлеченности Хантера Байдена в финансовые транзакции с российскими и казахстанскими бизнесменами, а также о его согласии на признание вины по одному из обвинений.