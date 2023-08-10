Нигер закрыл свое воздушное пространство из-за страха перед внешней интервенцией

Группа мятежников, успешно захватившая власть в Нигере, выдвинула обвинения в адрес французских военных, которые, как утверждается, нарушили воздушное пространство страны. Новость об этом распространило агентство Agence France-Presse (AFP) через социальную сеть Twitter.

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Дополнительные детали событий остаются пока неясными. Однако РИА Новости информирует, что мятежники также доложили о проведенной ими атаке на национальную гвардию.

Известно, что в связи с опасениями перед возможным иностранным вмешательством, Нигер принял решение о временном закрытии своего воздушного пространства, начиная с 6 августа.

Ранее стало известно, что страны-члены Евросоюза (ЕС) активно готовят санкции, направленные против мятежников, действующих в Нигере.

События начали разворачиваться 26 июля, когда мятежники захватили столицу Нигера, Ниамей, и удерживали президента Мохамеда Базума. В то же время лояльная к действующей власти армия предоставила повстанцам ультиматум. В ночь на 27 июля мятежные военные объявили о свершившемся отстранении президента, переключении власти на "Национальный совет спасения родины", закрытии границ, временной приостановке действия конституции и запрете политических партий.