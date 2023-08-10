ЕС приостановил сотрудничество и поддерживает ЭКОВАС в восстановлении законного порядка после военного переворота

Страны Евросоюза (ЕС) нацелены на принятие первых санкций в отношении восставших в Нигере. Это стало известно из сообщения Reuters, ссылающегося на свои источники.

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Согласно не названным источникам агентства, страны-члены ЕС активно обсуждают критерии, которые будут использоваться для введения ограничительных мер. Особое внимание уделяется критерию, связанному с нарушением демократических принципов.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, Жозеп Боррель, заявил о полной приостановке кооперации с африканской страной. Он подчеркнул, что ЕС поддерживает действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению бывшего президента Нигера Мохамеда Базума на посту и не признает проведенный военный переворот.