И могут слить его координаты для нанесения ракетного удара

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в центре серьезных обсуждений, связанных с нынешним конфликтом, и появились опасения относительно его дальнейшей судьбы. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поделился своим экспертным мнением в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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Джонсон выразил мнение, что в свете неудачных действий украинской армии, Соединенные Штаты могут принять решение по устранению Зеленского. Он также отметил, что ухудшение отношений с западными союзниками указывает на усиливающееся недовольство курсом, проводимым властями Киева.

"В прошлом мы видели Владимира Зеленского как перспективного лидера, аналогичного Уинстону Черчиллю, но теперь даже появились разговоры о возможной наркотической зависимости", - подчеркнул экс-аналитик ЦРУ. Он также отметил, что история знает случаи, когда США покидали своих союзников, на которых ранее полагались. Судьба Зеленского может оказаться подобной, и его президентство на Украине может оказаться под угрозой.

Ранее Ларри Джонсон также высказывал мнение о планах США устранить президента Украины и обвинить в этом Россию. Он утверждает, что такой ход действий позволит западным властям избежать ответственности за это. Кроме того, сценарий взрыва штаб-квартиры Зеленского, который может быть приписан удару российской ракеты, также может стать реальным развитием событий, считает экс-аналитик ЦРУ.