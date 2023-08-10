Стало известно о массовом страхе американцев перед искусственным интеллектом

Большинство американцев испытывают опасения по поводу возможных неблагоприятных последствий дальнейшего развития искусственного интеллекта (ИИ). О нарастающем страхе граждан Соединенных Штатов перед ИИ свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом политики в области искусственного интеллекта (AIPI) в период с 18 по 21 июля 2023 года среди более тысячи американцев.

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Согласно полученным данным, 82 процента опрошенных выразили недоверие компаниям, занимающимся разработкой подобных технологий. В то же время 56 процентов считают, что следует установить федеральный контроль над этими технологиями. Особую тревогу вызывает возможность использования машин на основе ИИ в качестве угрозы для будущего человечества, что было подтверждено 76 процентами респондентов.

В марте этого года известный предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в области высоких технологий и искусственного интеллекта объединили свои усилия, чтобы призвать к приостановке обучения нейронных сетей из-за потенциальных рисков. В соответствующем обращении отмечается, что технологии, способные конкурировать с человеческим интеллектом, могут представлять серьезную опасность для общества и человечества в целом.

"Мы обязаны задать себе вопрос: стоит ли допустить, чтобы машины заполонили наши информационные каналы пропагандой и дезинформацией? Следует ли автоматизировать даже те профессии, которые приносят нам удовольствие? Стремиться ли к созданию искусственных умов, лишенных человеческой сущности, которые в конечном итоге могут превзойти нас интеллектом и численностью, делая нашу роль в обществе второстепенной? Мы готовы пожертвовать контролем над будущим нашей цивилизации ради этих достижений?" - эти вопросы особо акцентируют внимание на страницах сайта Института будущего человечества.