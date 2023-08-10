Посланник ЕС дель Ре порадовалась эффекту от санкций против Нигера

В результате введения санкций против Нигера наблюдается серьезное ухудшение обстановки, проявляющееся в дефиците медикаментов и продовольствия. По словам Эмануэлы дель Ре, специальной представительницы Евросоюза для Сахеля, санкции уже оказывают свой негативный эффект: в стране начал испытываться дефицит не только лекарств и продовольствия, но и электроэнергии, причем даже в большем объеме, чем ранее. В связи с этим она подчеркнула, что для достижения ослабления политической ситуации в Нигере необходимо продолжить действия санкций.

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Спецпредставитель ЕС также выразила свою поддержку действиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), направленным на оказание давления на мятежников, захвативших власть в стране. Она признала, что военное вмешательство, предпринятое дель Ре и ее коллегами, является экстремальной мерой, которая должна применяться только в крайних случаях.

По последним информационным данным, руководство Нигера, пришедшее к власти в результате переворота, готовится к военному вторжению. ЭКОВАС уже 4 августа объявила о намерении провести интервенцию в Нигере. Эти события свидетельствуют о растущей напряженности в регионе и о необходимости поиска путей к политическому урегулированию ситуации.