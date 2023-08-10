Пентагон рассмотрит Австралию как полигон для испытаний гиперзвукового оружия

По информации, представленной РИА Новости со ссылкой на заявление министра армии США Кристины Вормут, Пентагон рассматривает территорию Австралии в качестве возможного места для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS.

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По словам Кристины Вормут, Австралия обладает обширными территориальными просторами, и проведение испытаний на ее территории представляется более возможным. Ввиду недостатка открытых пространств для подобных мероприятий на территории Соединенных Штатов, Вашингтон рассматривает возможность получения помощи от других стран.

Кроме того, Кристина Вормут подчеркнула, что внесок Австралии в альянс AUKUS должен быть не только финансовым, но и практическим. В рамках стратегического партнерства, объявленного в 2021 году между Австралией, Соединенными Штатами и Великобританией, акцент делается на создании австралийского флота атомных подводных лодок и поставках ракетных вооружений для Австралии.