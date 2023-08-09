Блинкен подчеркнул поддержку США демократическому правлению в Нигере

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкен, провел беседу с бывшим президентом Нигера, Мохамедом Базумом, обсудив визит своей заместительницы, Виктории Нуланд, в страну. Соответствующая информация представлена на официальном сайте Государственного департамента США.

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В ходе общения была освещена недавняя поездка Виктории Нуланд в столицу Нигера, Ниамей. Энтони Блинкен выразил уверенность в постоянной поддержке Соединенных Штатов решению, направленному на восстановление демократического правления и конституционного порядка в Нигере. В заявлении Государственного департамента подчеркнуто, что безопасность бывшего президента Мохамеда Базума и его семьи имеет высший приоритет.

Ранее Виктория Нуланд совершила поездку в Нигер, где она провела встречу с военными мятежниками, захватившими власть в стране. В ходе встречи она выразила мнение о неконституционности действий военных, участвовавших в захвате власти. Тем не менее Виктории Нуланд не была предоставлена возможность встретиться с арестованным президентом Нигера и руководителем мятежников, генералом Абдурахманом Тчиани.