в соцсетях за отсутствие патриотизма

Бывший президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, предпочел Францию своей родной стране и вызвал критику в социальных сетях. Согласно информации из публикации Newsweek, он выступил в Нью-Гэмпшире, где ответил на обвинения, адресованные ему.

реклама

"Те обвинения – несомненный обман. Говорят, будто меня посадят в тюрьму. Но я бы предпочел отдохнуть в Мар-а-Лаго или на юге Франции. Скажу честно, для меня предпочтительнее находиться именно в этой стране", – подчеркнул он.

Ранее в своем выступлении перед сторонниками, Трамп заявил о готовности к новым обвинениям, предполагая, что следующая порция обвинений может быть предъявлена ему на следующей неделе. "Скорее всего, у меня возникнет еще одно, четвертое, обвинение где-то на следующей неделе", – поделился политик.

Известно, что следующее заседание суда ожидается в Джорджии. Ему вменяют в обвинение якобы попытку воздействия на органы власти штата, чтобы обеспечить себе победу на выборах президента в 2020 году.