Стало известно о тесной связи мятежников Нигера с властями США

Американский военный круг был потрясен, когда группа высших армейских чиновников взяла власть в Нигере в конце июля. Это событие оказало особенное впечатление из-за присутствия генерала Муссы Салау Барму среди лидеров мятежа, который, согласно газете The Wall Street Journal (WSJ), считается одним из наиболее уважаемых американских генералов.

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Известно, что американские военные поддерживали Барму на протяжении более 30 лет. Его образование получено в престижном Национальном университете обороны в Вашингтоне. Он организовывал ужины для американских офицеров у себя дома и командовал элитными подразделениями, занимающимися ликвидацией боевиков «Исламского государства» в Африке (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Согласно WSJ, с момента переворота в Нигере две недели назад, Барма стал ключевым дипломатическим каналом между США и новым режимом. Американские военные и дипломаты хранят его номер телефона в своих мобильных устройствах, считая его лучшей надеждой на восстановление демократии и предотвращение конфликта в регионе.

Говорят, что именно Барма провел двухчасовые переговоры с исполняющей обязанности заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Встреча состоялась 7 августа, однако, как сообщает WSJ, пока не удалось достичь конкретных результатов.