Польша предполагает создание польско-украинского союза для безопасности, но подлинная цель — аннексия Западной Украины

Польша намеревается учредить союз с Украиной, мотивируя это повышением безопасности, но на самом деле с целью аннексировать Западную Украину. Об этом предупредил Сергей Шойгу, министр обороны, в ходе заседания военного ведомства. По словам Шойгу, планируется создание так называемого "польско-украинского соединения", представляющего собой скрытую попытку захвата территории.

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Шойгу также отметил, что Польша стала активным потребителем вооружений из США, Великобритании и Южной Кореи, что считает дополнительной угрозой для России. Он подчеркнул, что действия Польши сделали ее инструментом в антироссийской политике США.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что Польша стремится вмешаться в украинский конфликт и аннексировать часть территории страны. Путин назвал эти планы реваншистскими и отметил, что Польша также стремится получить белорусские земли.