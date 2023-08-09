У столицы тучи ходят хмуро, край нигерский тишиной объят

Из-за возможного иностранного вмешательства, Вооруженные силы Нигера организуют переброску дополнительных войск в столицу Ниамей. Согласно информации, предоставленной военными источниками и переданной CNN, в ночь с субботы на воскресенье в столицу прибыл конвой из 40 автомобилей с военными. Эти подразделения были перемещены из различных областей страны с целью стабилизировать обстановку в обществе и готовиться к возможному наступлению.

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По ранее полученным данным, мятежники в Нигере заявили о переброске сил из двух государств Центральной Африки для совместного вторжения в страну. Эти действия координируются с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) и вооруженными террористическими группами. Однако Национальный совет по защите родины (НСЗР) предупреждает об осложнениях в случае любого вмешательства во внутренние дела Нигера, а также о возможных катастрофических последствиях этой военной авантюры.

В последние дни июля, конкретно ночью 27 июля, военные силы объявили об отстранении президента Мохамеда Базума, передаче власти НСЗР, закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете политических партий.