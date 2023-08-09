Потому что договориться не получилось

После встречи с повстанцами в Нигере, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд выразила свою уверенность в неконституционности действий военных, которые захватили власть в стране. Как сообщает агентство РИА Новости, Нуланд подчеркнула, что Вашингтон намерен продолжить поиск дипломатических путей для разрешения конфликта.

реклама

В ходе недавних переговоров американская сторона постоянно настаивала на использовании переговоров как способа решения возникших проблем. «Лидеры повстанцев твердо придерживаются своей точки зрения относительно дальнейших действий, которая, как заявила Нуланд, не соответствует конституции Нигера», — отметила она.

В условиях трудных переговоров дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются открытыми для продолжения диалога. В понедельник, 7 августа, Нуланд посетила Нигер, проведя встречу с представителями военных, которые ранее отстранили президента страны от власти.