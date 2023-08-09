Причиной названа деморализованная из-за провала контрнаступа и потерь армия

Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн выразил свою обеспокоенность в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Макговерн подчеркнул, что каждый день украинские военнослужащие погибают, но вместо того чтобы заниматься важными вопросами, Зеленский продолжает распространять сомнительные утверждения. Эксперт считает, что такая стратегия может обернуться против него.

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По словам Макговерна, рано или поздно эти небылицы могут стать настолько абсурдными, что это подорвет доверие к Зеленскому и поспособствует его отстранению от власти. Он напомнил, что в последнее время Зеленский активно рассказывает о неких надеждах на "небесный щит" от западных ПВО.

Однако Макговерн подчеркнул, что на практике Украина не обладает необходимыми ресурсами для противостояния российской армии. В свете этой ситуации Зеленский, возможно, умышленно искажает реальность, стремясь укрепить лояльность своих граждан и получить поддержку со стороны Запада.

Эндрю Крамер из New York Times отметил, что в украинской армии упал моральный дух, особенно среди новобранцев, которые испытывают деморализацию после потерь среди своих товарищей.