Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предупредил Зеленского об угрозе военного переворота
Причиной названа деморализованная из-за провала контрнаступа и потерь армия

реклама

 Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн выразил свою обеспокоенность в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Макговерн подчеркнул, что каждый день украинские военнослужащие погибают, но вместо того чтобы заниматься важными вопросами, Зеленский продолжает распространять сомнительные утверждения. Эксперт считает, что такая стратегия может обернуться против него.

реклама

По словам Макговерна, рано или поздно эти небылицы могут стать настолько абсурдными, что это подорвет доверие к Зеленскому и поспособствует его отстранению от власти. Он напомнил, что в последнее время Зеленский активно рассказывает о неких надеждах на "небесный щит" от западных ПВО.

Однако Макговерн подчеркнул, что на практике Украина не обладает необходимыми ресурсами для противостояния российской армии. В свете этой ситуации Зеленский, возможно, умышленно искажает реальность, стремясь укрепить лояльность своих граждан и получить поддержку со стороны Запада.

Эндрю Крамер из New York Times отметил, что в украинской армии упал моральный дух, особенно среди новобранцев, которые испытывают деморализацию после потерь среди своих товарищей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
СМИ: командиры ВСУ больше не бросают западную бронетехнику на передовую
Авиакомпании отменяют некоторые рейсы в Африку из-за закрытия воздушного пространства Нигера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
6
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
7
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
8
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
7
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
5
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
2
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
6
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
1
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Чехия подарила Украине авиасимулятор F-16, на котором уже успел "полетать" Зеленский
4
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
7
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Повар Барака Обамы утонул в пруду на глубине менее одного метра
4
Раскрыли характеристики Realme GT 5 - 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти
3
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
4
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
33
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
80
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
6
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
12
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
5
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
5
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
1

Сейчас обсуждают

Александр Балабашин
09:18
Как грустно слышать что теперь в России радуются и выдают за величайшее достижение установку на танк СССР 60-х годов "ворованые" компоненты от западной оптики, это просто пипец какой-то куда докатил с...
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Максим Белов
09:16
А почему это должно смущать? На канале LTT был тур завода Micron, и там как раз они в конце показали небинарную 24 гб память ещё в разработке. Так что ничего странного, просто новая память.
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Надежда Непша
09:13
Они наверно надеются, что Украина будет вечно снабжаться Западом, Америкой. Да ещё и безвозмездно. То ли на столько наглые, то ли наивные.
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
Дед Мороз
09:06
Для того в западных сми и пишут чтобы увеличить производство, поэтому тут нечему радоваться.
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
Тимофей Левандовский
09:05
с озона 3060/6600хт +5600 + б450
Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р
gyn75
09:04
хорошо бы ты там и остался и ноут сломался
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
Дмитрий Мальцев
09:00
А между строк: бегите покупайте так и не подешевевшие видюхи, ну позязяяя.... Вбросец на троечку. Этот ваш ИИ, похоже, очередная пирамида для развода дураков, которые мечтают зарабатывать не работая.
Разработчики искусственного интеллекта начали скупать игровые видеокарты огромными партиями
FelsheR-BAN100908
08:53
За исключением не резиновой, чиновников которым положено авто - единицы. Пусть ездят на чем хотят, хоть на золотых. Лишь бы работали хорошо.
Россияне поддержали идею Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные авто
Transformator11
08:47
Круть! А в моём 128ГБ оперативы = 8 реальных и 120 виртуальных.
Продажи смартфона Fossibot F102 с батареей 16 500 мАч и 20Gb памятью за $180 стартуют 21 августа
DeLaKoren
08:35
купил за 144 на озоне, были версии ещё дешевле, даже за 132, от pny и gigabyte буквально неделю назад
Цены на видеокарты снова растут из-за падения курса рубля - RTX 4090 стоит от 177 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем