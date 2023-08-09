Версия диверсии признана дивергентной

Власти Турции не отвергают возможность, что взрыв в порту Дериндже мог быть результатом диверсии, но пока данная версия не считается достаточно вероятной. Об этом заявил Ахмет Гюльдал, руководитель Турецкого зернового совета, как сообщает информационный канал CNN Türk.

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"Данный порт является зоной ограниченного доступа, и лица, не прошедшие проверку на безопасность, не допускаются на его территорию. Это распространяется как на государственных служащих, так и на работников компаний или владельцев предприятий", подчеркнул Гюльдал. Он также заверил, что местные власти намерены детально расследовать все слухи, связанные с произошедшим инцидентом, включая предположения о диверсии.

Взрыв произошел у порта в Мраморном море 7 августа. Контейнерная часть инфраструктуры не пострадала, и возможной причиной события местные власти назвали детонацию зерновой пыли. Дериндже – это один из крупнейших портов в Турции, специализирующийся на перевалке разнообразных грузов. В дополнение к зерну, через этот порт также осуществляется транспортировка металлической продукции, угля, нефти и контейнеров.