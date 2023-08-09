И закупит американские беспилотники для морской разведки MQ-9B SeaGuardian

Индийские военные приняли важное решение: они запретили использование китайских компонентов в производстве военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Этот шаг обусловлен серьезными опасениями по вопросам безопасности, связанными с возможными уязвимостями в системе. Согласно информации, предоставленной источниками из оборонных и промышленных секторов и цитируемой агентством Reuters, такой запрет был введен в контексте обширной военной модернизации, направленной на усиление роли беспилотников в военных операциях.

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Специалисты по безопасности и руководители оборонных органов Индии выразили серьезные опасения относительно использования китайских компонентов в беспилотных аппаратах. Они беспокоятся о возможных рисках для конфиденциальности и надежности разведывательных операций, которые могут быть подвергнуты угрозе из-за потенциальных уязвимостей в системе безопасности.

В рамках этой инициативы Индия рассматривает перспективы расширенного использования военных беспилотных летательных аппаратов, что делает недопустимым присутствие компонентов сомнительного происхождения, особенно из-за возможных угроз для национальной безопасности.

Параллельно с этим, стало известно, что США намерены подписать масштабный контракт с Индией на поставку американских беспилотных аппаратов для морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Этот контракт, рассчитанный на несколько лет, может составить до двух-трех миллиардов долларов и имеет стратегическое значение для обеих стран.