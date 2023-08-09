На Эрдогана надежды мало, а Запад не откажется от санкций ради сделки

Запад, вероятно, не будет выполнять свои обязательства по зерновой сделке, так как это подразумевает отказ от санкций, которые оказывают давление на Россию. Политолог Константин Блохин выразил мнение, что президент Турции Эрдоган может пытаться содействовать диалогу между Россией и западными странами, но Турция, будучи членом НАТО, имеет более высокий уровень коммуникации с альянсом, чем с Россией.

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Он добавил, что Москве стоит ожидать действий Запада в рамках зерновой сделки, и сейчас России следует принять пассивную позицию. Профессионал подчеркнул, что могло бы быть сложно для Запада выполнить условия сделки из-за необходимости отказа от санкций, которые служат ключевым средством давления на Россию.

В дипломатических кругах также утверждается, что важной темой переговоров между президентами Турции и России может стать вопрос о возможности восстановления зерновой сделки, так как Анкара стремится к договоренностям, способствующим сдерживанию роста мировых цен на зерновые.