Низкая цена нефти не выгодна никому

Американский президент Джо Байден оказался в сложной ситуации из-за стремления стран ОПЕК+ поддерживать стабильные цены на нефть, как сообщает саудовское издание Asharq Al-Awsat.

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По мнению автора данной статьи, такое положение дел создает для него затруднения в обеспечении стратегического нефтяного резерва страны. Согласно точке зрения журналиста, в Вашингтоне недостаточно осведомленности о колебаниях цен на нефть. Он акцентирует внимание на том, что участники ОПЕК+ намерены предотвратить резкое снижение цен на нефтепродукты, особенно с учетом добровольных и вынужденных сокращений объемов добычи, которые негативно сказываются на бюджетах государств.

Журналист также отмечает, что на мировом рынке продолжает усиливаться спрос на нефть, в то время как предложение ограничено. Он напоминает, что Соединенные Штаты сильно зависят от цен данного энергетического ресурса.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) информировало о том, что Москва вышла победителем в борьбе за влияние на мировые рынки нефти.