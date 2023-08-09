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Скотт Риттер рассказал о подвиге российских танкистов, уничтоживших 8 единиц бронетехники ВСУ
В интервью Стивену Гарднеру на YouTube

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Российский боевой танк совершил настоящий подвиг в бою, в одиночку он уничтожив восемь единиц бронетехники ВСУ. Это событие описал экс-разведчик Вооруженных сил США, Скотт Риттер, в интервью Стивену Гарднеру на YouTube.

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Риттер раскрывает, что на видео запечатлен момент, когда российский танк "рывком двинулся вперед и уничтожил два украинских танка и шесть бронетранспортеров". Подчеркивается, что в этом сражении силы были на стороне России в соотношении 1 к 8. Слова Риттера подтверждаются роликом, заснятым в начальные дни контрнаступления украинских войск на направлении под Новодаровкой в Запорожье.

Также министр обороны России, Сергей Шойгу вручил заслуженные награды танкистам за их мужество и героизм. Экипаж танка был удостоен звезд Героев Донецкой народной республики, врученных временным главой ДНР, Денисом Пушилиным.

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