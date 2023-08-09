Ранее он работал министром финансов

В понедельник, 7 августа, руководящий орган мятежников в Нигере - Национальный совет спасения родины (НССР) - назначил на должность премьер-министра страны Али Махамана Ламина Зейна. Этот опытный экономист и бывший министр финансов, возглавлявший Министерство финансов Нигера с 2003 по 2010 год, теперь возглавит правительство.

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Зейн, родившийся в городе Зиндер на юге страны, также имел опыт работы представителем Африканского банка развития (АБР) в различных странах, включая Нджамене (Чад), Кот-д'Ивуар и Габон.

События в стране начали свое развитие 26 июля, когда мятежники задержали президента Мохамеда Базума в столице Нигера, Ниамее. Армия, поддерживающая верность политическим принципам, вынесла мятежникам ультиматум. В последующую ночь, 27 июля, мятежные военные объявили по национальному телевидению о снятии с должности президента и передаче власти Национальному совету спасения родины. Кроме того, были введены ограничения, включая закрытие границ, приостановку действия конституции и запрет на деятельность политических партий.