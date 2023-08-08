Нуланд 7 августа посетила Нигер и провела переговоры с мятежниками

В ходе своего визита в Нигер, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд провела встречу с представителями военных, которые ранее осуществили отстранение от власти президента страны. В соответствии с информацией, полученной из Reuters, эта встреча прошла в понедельник, 7 августа.

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В ходе беседы с журналистами, Виктория Нуланд отметила, что переговоры были открытыми и в некоторых моментах довольно сложными. Пока информации по результатам переговоров нет.

Ранее мятежники, действующие на территории Нигера, объявили о перемещении войск из двух государств Центральной Африки с целью участия во вторжении на их территорию.

В столице Нигера, городе Ниамей, мятежники задержали президента Мохамеда Базума. Тем временем, верные президенту силы выдвинули ультиматум мятежникам. В результате, в ночь с 26 на 27 июля, мятежные военные в эфире национального телевидения заявили об отстранении от должности президента. Власть была передана "Национальному совету спасения родины". Кроме того, объявлены закрытие границ, приостановка действия конституции и запрет на деятельность политических партий.