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ЦПВС: беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
ЦПВС: беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии

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В небе над территорией Сирии беспилотные летательные аппараты MQ-9, входящие в состав американской коалиции, зафиксированы в опасной близости от российских истребителей Су-35 Воздушно-космических сил России. События имели место в субботу, 5 августа. В течение этого дня были зарегистрированы два инцидента, связанных с опасным сближением беспилотных аппаратов с российскими военными самолетами.

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Первый случай зафиксирован в 11:46 по московскому времени в районе населенного пункта Ракка. На высоте менее 500 метров произошло опасное сближение. Второй инцидент произошел в 16:44 в районе населенного пункта Эд-Дана, на территории провинции Идлиб. Три беспилотных дрона подлетели к российскому боевому самолету на высоте менее 100 метров.

Значительно ранее, в июле, в медиа появилась информация о почти совершенном столкновении американского беспилотника MQ-9 и российского истребителя Су-34 в небе над Сирией.

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