Экс-посол ЮАР Махубела: Запад пытается убедить других одобрить мирный план Киева

Запад активно работает над убеждением других государств в поддержке мирного плана Владимира Зеленского, используя встречи в Джидде как средство достижения этой цели. Как отмечает бывший посол Южно-Африканской Республики в Португалии и Кении, Кингсли Махубела, Запад стремится убедить страны поддержать десятипунктный план, предложенный украинским президентом.

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На фоне этих усилий, делегация Китая выслала своего специального посланника по Евразии на встречу, где были подчеркнуты разногласия в отношении мирного плана. Согласно дипломату, целью американцев и стран Евросоюза является убеждение других государств присоединиться к украинскому плану.

Кингсли Махубела пояснил, что китайский мирный план, включающий 12 пунктов, обладает практичностью и учитывает позицию Москвы. Однако не все страны, участвующие в переговорах в Джидде, выступают за Россию. Согласно Махубела, мирный план, предложенный Украиной, он назвал "иллюзией" и "капитуляцией".

Ранее было сообщено, что делегация Украины провела переговоры с более чем 30 странами в Джидде, продвигая свои идеи и находя поддержку среди международных партнеров.