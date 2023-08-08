Президент США Байден рассказал, каково быть списанным со счетов из-за возраста

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, не остался в стороне от разговоров о возрасте и связанных с ним ощущений. В ходе встречи с членами бейсбольной команды Houston Astros, завоевавшей победу в мировой серии в прошлом году, глава государства выразил свое понимание ситуации людей, которые могут чувствовать себя на обочине из-за возрастных факторов.

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Джо Байден поддержал 74-летнего менеджера Дасти Бейкера, вспомнив о своей собственной привязанности к бейсболу в молодости. "Я болел за вас, Дасти, когда вы сами играли", - подчеркнул он.

Затем президент сделал небольшую шутку о себе и своем возрасте. "Бывает непросто, когда вас списывают со счетов и говорят, что ваши лучшие дни позади. Но, черт побери, я точно знаю, о чем это", - признался он с улыбкой. Он также подчеркнул, что даже в такой ситуации есть место для позитива и смеха.

Эти комментарии прозвучали в свете предположений о будущем Джо Байдена. В июле этого же года бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, высказал мнение, что президент не доживет до конца 2023 года. Сам Джо Байден также не раз шутил насчет своего возраста, даже заявив, что ему "300 лет".